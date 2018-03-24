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24 марта 2018
16:53  24 марта 2018 0

Грудинин сохранил усы. Появившееся в Сети фото назвали фейком

Пресс-конференция с участием Геннадия Зюганова и Павла Грудинина. Москва, грудинин павел
Пользователи Сети поспешили назвать Грудинина «человеком слова»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Директор ЗАО «Совхоз им. Ленина» Павел Грудинин не сбривал усы. Появившаяся в СМИ и интернете информация об исполнении им условий нашумевшего пари является фейком, сообщил руководитель пресс-службы КПРФ и избирательного штаба Грудинина Александр Ющенко.

«Я не знаю, кто это делает, в соцсетях очень много таких фейковых страниц. Я знаю точно, сейчас официальная информация по поводу этой темы — пока нет», — цитирует ТАСС заявление Ющенко. Таким образом, многочисленные подписчики страницы grudinin2018 в Instagram поторопились с восхищенными комментариями вроде «сказал — сделал» и «человек слова».

По словам начальника избирательного штаба, страница, где появилось фото безусого кандидата от КПРФ на президентских выборах, не имеет никакого отношения к Грудинину. В том же аккаунте от имени Грудинина была размещена запись о том, что таким образом он выполнил условие спора с журналистом Юрием Дудем, сообщило Nation News. «Добрый день! Вчера ЦИК огласила окончательные результаты выборов. Я с ними не согласен, но дал слово — значит, надо его сдерживать», — процитировали ее в RT.

Как уже сообщало «URA.RU», в программе «ВДудь» Грудинин пообещал сбрить усы, если наберет на выборах меньше 15% голосов. В итоге кандидат от КПРФ смог заручиться поддержкой менее 12% избирателей, пришедших на участки. После того, как Грудинин отказался выполнять пари, в интернете появилась игра, где можно «сбрить» усы Грудинину.

Пользователи Сети поспешили сообщить кумиру, что он «помолодел лет на десять»

Владимир Васин
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