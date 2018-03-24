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24 марта 2018
18:07  24 марта 2018 0

Навальный спешно покинул ядовитую свалку в Волоколамске. «Народ не тот». ФОТО

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Блогер разочаровал потенциальных сторонниковФото: Владимир Андреев © URA.RU

Вблизи полигона ТБО «Ядрино» под Волоколамском, где сейчас ликвидируют последствия выброса свалочного газа, заметили Алексея Навального. После паузы, взятой на размышление, блогер покинул район опасной свалки «по-английски».

«Навальный сейчас постоял на обочине у полигона 10 минут и, не выходя из машины, уехал обратно в Москву. Народ не тот», — прокомментировали событие в одном из telegram-каналов. Накануне выборов президента России блогер называл местных жителей «оппозиционерами» и выражал свое восхищение ими. Однако в конце марта, когда горожане вступили в конфронтацию с местными властями, он не счел нужным «выйти к народу».

Как уже сообщало «URA.RU», после выброса свалочного газа 21 марта более ста детей в Волоколамске обратилось к медикам с жалобами на ухудшение самочувствия. Горожане собрались на стихийный митинг, где весьма жестко пообщались в губернатором Помосковья Андреем Воробьевым и местными чиновниками. После этого глава региона отправил мэра в отставку, а подвоз мусора на свалку резко сократился.

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Фото: скриншот публикации telegram-канала «Кремлевская прачка»

Как стало известно сегодня, в середине апреля на полигоне «Ядрино» запустят голландские системы дегазации, а затем старую свалку изолируют специальными материалами, блокирующими запах и фильтрат. Новый участок полигона будет работать в соответствии с последними нормами безопасности.

Владимир Васин
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