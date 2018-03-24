21:05 24 марта 2018 0

«Лисицы» не подвели домашнюю публику Фото: сайт баскетбольного клуба УГМК

Баскетболистки УГМК на своей площадке разгромили курское «Динамо» и завершили регулярный чемпионат премьер-лиги на первом месте. Игра завершилась с унизительным счетом для гостей — 102:62 в пользу «лисиц». За матчем с трибун по традиции наблюдал вице-президент клуба и коммерческий директор «УГМК-Холдинг» Игорь Кудряшкин. Перед началом игры он лично поприветствовал главного тренера команды Мигеля Мендеса, очевидно, желая удачи.

Напомним, прошедшая игра была важной для обеих команд. Для победы в регулярном чемпионате страны УГМК нужно было обыгрывать соперника с преимуществом минимум в 9 очков. В победе «лисиц» на домашней площадке мало кто сомневался, но все ждали ожесточенного сопротивления Курска, поэтому на большую разницу в счете болельщики не рассчитывали.

С первых минут матча «лисицы» рванули вперед, раз за разом разбивая оборону соперника. Героями стартового отрезка игры в составе екатеринбургской команды стали Елена Беглова и Альба Торренс, которые задали тон остальным. На первый перерыв команда УГМК ушла с преимуществом в 10 очков, на второй — в 20 (59:39). После этого разыгравшихся «лисиц», которым явно нравилось так играть, уже было не остановить, а Курск не сильно-то и пытался.

В начале заключительного отрезка игры преимущество УГМК было в 36 очков, но «лисицы» не сбавили темп. Через 4 минуты после свистка счет на табло был 95:51 в пользу хозяек площадки, и у них появилась новая цель: трибуны скандировали «Сотку, сотку!». При счете 98:57 шанс порадовать болельщиков появился у молодой Раисы Мусиной, которая оказалась зажата двумя защитницами «Динамо», но все же добросила мяч до корзины соперника. Однако снаряд предательски покрутился в кольце и все-таки упал, не попав в корзину.

«Лисицы» должны были выигрывать с большим преимуществом Фото: сайт баскетбольного клуба УГМК

«Сотку» забросила Эмма Меесман — 100:62, после чего зал «взорвался» от восторга, а Игорь Кудряшкин аплодировал стоя. До ровного счета игру довела Елена Беглова — 102:62 — итог матча. Таким образом УГМК прервали беспроигрышную 40-матчевую серию «Динамо».

Самой результативной в команде УГМК стала Альба Торренс, набравшая 20 очков, по 19 своей команде принесли Эмма Меессеман и Бриттни Грайнер, 15 набрала Майя Мур, 12 — на счету Елены Бегловой.

Колоссальную разницу в счете представители УГМК объяснили тщательной подготовкой и разбором игры соперника. Впрочем, отчасти они еще и усыпили бдительность соперника, заявляя перед матчем, что победа в «регулярке» — не главное. Наставник «Динамо» Лукас Монделло после матча отметил, что его команда была не в оптимальной форме, ряд игроков был травмирован, но разница в 40 очков обусловлена тем, что игроки «слишком быстро сдались».

УГМК и «Динамо» предстоит детальный разбор сегодняшней встречи. От того, насколько хорошо команды проведут работу над ошибками, будет зависеть итог их следующей, более важной игры. «Лисицы» встретятся с Курском 20 апреля в полуфинале Евролиги, который пройдет в Венгрии.