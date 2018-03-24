{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,11
Динамика за 2 недели
Евро 70,43
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
24 марта 2018
21:05  24 марта 2018 0

УГМК дала повод для гордости всем свердловчанам. Принципиального соперника публично унизили в Екатеринбурге

«Лисицы» не подвели домашнюю публикуФото: сайт баскетбольного клуба УГМК

Баскетболистки УГМК на своей площадке разгромили курское «Динамо» и завершили регулярный чемпионат премьер-лиги на первом месте. Игра завершилась с унизительным счетом для гостей — 102:62 в пользу «лисиц». За матчем с трибун по традиции наблюдал вице-президент клуба и коммерческий директор «УГМК-Холдинг» Игорь Кудряшкин. Перед началом игры он лично поприветствовал главного тренера команды Мигеля Мендеса, очевидно, желая удачи.

Взрыв башни не главное. Команда Козицына будет творить историю вечером

Напомним, прошедшая игра была важной для обеих команд. Для победы в регулярном чемпионате страны УГМК нужно было обыгрывать соперника с преимуществом минимум в 9 очков. В победе «лисиц» на домашней площадке мало кто сомневался, но все ждали ожесточенного сопротивления Курска, поэтому на большую разницу в счете болельщики не рассчитывали.

С первых минут матча «лисицы» рванули вперед, раз за разом разбивая оборону соперника. Героями стартового отрезка игры в составе екатеринбургской команды стали Елена Беглова и Альба Торренс, которые задали тон остальным. На первый перерыв команда УГМК ушла с преимуществом в 10 очков, на второй — в 20 (59:39). После этого разыгравшихся «лисиц», которым явно нравилось так играть, уже было не остановить, а Курск не сильно-то и пытался.

В начале заключительного отрезка игры преимущество УГМК было в 36 очков, но «лисицы» не сбавили темп. Через 4 минуты после свистка счет на табло был 95:51 в пользу хозяек площадки, и у них появилась новая цель: трибуны скандировали «Сотку, сотку!». При счете 98:57 шанс порадовать болельщиков появился у молодой Раисы Мусиной, которая оказалась зажата двумя защитницами «Динамо», но все же добросила мяч до корзины соперника. Однако снаряд предательски покрутился в кольце и все-таки упал, не попав в корзину.

«Лисицы» должны были выигрывать с большим преимуществом
Фото: сайт баскетбольного клуба УГМК

«Сотку» забросила Эмма Меесман — 100:62, после чего зал «взорвался» от восторга, а Игорь Кудряшкин аплодировал стоя. До ровного счета игру довела Елена Беглова — 102:62 — итог матча. Таким образом УГМК прервали беспроигрышную 40-матчевую серию «Динамо».

Самой результативной в команде УГМК стала Альба Торренс, набравшая 20 очков, по 19 своей команде принесли Эмма Меессеман и Бриттни Грайнер, 15 набрала Майя Мур, 12 — на счету Елены Бегловой.

Колоссальную разницу в счете представители УГМК объяснили тщательной подготовкой и разбором игры соперника. Впрочем, отчасти они еще и усыпили бдительность соперника, заявляя перед матчем, что победа в «регулярке» — не главное. Наставник «Динамо» Лукас Монделло после матча отметил, что его команда была не в оптимальной форме, ряд игроков был травмирован, но разница в 40 очков обусловлена тем, что игроки «слишком быстро сдались».

УГМК и «Динамо» предстоит детальный разбор сегодняшней встречи. От того, насколько хорошо команды проведут работу над ошибками, будет зависеть итог их следующей, более важной игры. «Лисицы» встретятся с Курском 20 апреля в полуфинале Евролиги, который пройдет в Венгрии.

Татьяна Ларина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров