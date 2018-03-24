Взрыв башни не главное. Команда Козицына будет творить историю вечером

12:44 24 марта 2018 0

В субботу, 24 марта, Екатеринбург будет наблюдать за столкновением женского баскетбольного клуба главы УГМК Андрея Козицына с принципиальным соперником из Курска — «Динамо» (генеральный спонсор — «Металлоинвест» Алишера Усманова). Это заключительный матч регулярного чемпионата российской премьер-лиги. Два лучших клуба страны будут бороться за первое место в «регулярке», но важнее другое — игра в Екатеринбурге станет проверкой для обеих команд перед решающими матчами в Европе.

У УГМК — статус 11-кратного чемпиона России, у «Динамо» — серебряного призера российского первенства прошлого сезона, действующего чемпиона Евролиги. Команды хорошо знакомы друг другу и уже не первый раз сталкиваются в решающих матчах. В 2016 году они встретились в финале Кубка России, который проходил в Курске. Екатеринбургская команда выиграла матч со счетом 66:60 и стала восьмикратным обладателем трофея.

УГМК имеет статус 11-кратного чемпиона России Фото: Александр Константинов © URA.RU

Правда, праздновать победу тогда «лисицам» пришлось в самолете, который задержали в аэропорту Курска почти на четыре часа без объяснения причины. Очевидцы рассказывают, что машина, которая должна была обрабатывать чартерный борт спецсоставом от обледенения, не начав работу, уехала в гараж. Аэропорт был закрыт по решению руководства области, которое передумало только после того, как конфликт дошел до администрации президента России.

В прошлом году команды подарили фанатам самый непредсказуемый финал за последние несколько лет в женской баскетбольной премьер-лиге. Тогда УГМК победил Курск с минимальным преимуществом — 83:82. По данным Российской федерации баскетбола, это был второй случай в истории, когда чемпион России среди женщин определялся в пятом матче финальной серии.

В текущем сезоне «УГМК» и «Динамо» встречались один раз, игра состоялась 17 декабря 2017 года в Курске, хозяева одержали победу со счетом 77:68. «Динамо» не проигрывает 40 матчей подряд во всех турнирах сезона, а для УГМК матч в Курске стал единственным поражением в премьер-лиге по ходу регулярного чемпионата.

Дайана Таурази больше не радует болельщиков яркой игрой за УГМК Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский клуб в начале этого сезона переживал не лучшие времена. В середине декабря 2017 года стало известно, что УГМК покинула американская баскетболистка и бесспорный лидер команды Дайана Таурази. Кстати, декабрьский матч в Курске стал первым, в котором «лисицы» играли без нее. Только УГМК оправился от этого потрясения, как через месяц с поста главного тренера ушел немец Олаф Ланге, руководивший командой с 2012 года.

Новым наставником «лисиц» в конце января 2018 года стал испанец Мигель Мендес, а вместо Таурази в екатеринбургском клубе появилась другая американка Майя Мур. В начале марта состав УГМК усилила американская разыгрывающая Джамирра Фолкнер, с которой подписан контракт до 2020 года. Таким образом, только на подходе к финальной части турнира екатеринбургская команда обрела состав, с которым попробует отстоять свой титул.

По словам экспертов, с приходом Мигеля Мендеса изменился стиль игры УГМК. Испанский специалист — приверженец европейской модели баскетбола, когда в большей степени присутствуют командные взаимодействия, а не индивидуальная игра отдельных баскетболисток. Впрочем, лидеры на площадке все равно есть, и, в частности, в кратчайшие сроки ведущим игроком стала Майя Мур.

Стоит также отметить, что после смены тренера УГМК начала выстраивать команду с прицелом на финальные матчи Евролиги — главного клубного турнира Старого Света. В прошлом сезоне «лисицы» завоевали только бронзовые медали Еврокубка, что для болельщиков, да и для руководства клуба, стало едва ли не главным разочарованием сезона. В этом году УГМК настроена реабилитироваться, но сделать это будет непросто. В полуфинале Евролиги, который состоится 20 апреля в Венгрии, екатеринбургская команда снова встретится с курским «Динамо». Поэтому значение предстоящей встречи в ДИВСе трудно переоценить.

УГМК должна побеждать в каждой игре, уверен тренер команды Фото: Александр Константинов © URA.RU

«УГМК должна побеждать в каждой игре. И, конечно, мы хотим выиграть в предстоящей. Но нам также очень важно подготовиться к „Финалу четырех“ Евролиги и к плей-офф чемпионата России», — приводит слова Мендеса официальный сайт команды.

От результата матча в Екатеринбурге зависит итоговое расположение команд в таблице по итогам регулярного чемпионата премьер-лиги. Сейчас курское «Динамо» занимает первое место, опережая УГМК на одно очко. Но, чтобы поменяться местами, «лисицам» нужно победить с разницей минимум в 10 очков. Победа в «регулярке» означает преимущество своей площадки в случае выхода в финал чемпионата России. Впрочем, УГМК ясно дала понять, что за этим бонусом можно не гнаться.

«В чемпионской гонке преимущество своей площадки, пожалуй, не самый главный фактор. Это уже доказал действующий чемпион России УГМК в прошлом финале, выиграв чемпионат страны в заключительной игре пятиматчевой серии плей-офф на курском паркете», — сообщает пресс-служба клуба.

Увидеть своими глазами сражение двух лучших команд страны можно будет на главной арене ДИВСа 24 марта. Начало игры в 17.00, но зрителям лучше приходить заранее, чтобы избежать очередей на входе. На принципиальные матчи УГМК всегда собирает аншлаг. В этот раз, по слухам, болельщиков привезут не только из Верхней Пышмы, как обычно, но и из Челябинска.