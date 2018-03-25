На Украине флюорографию хотят заменить на анкетирование

09:43 25 марта 2018 0

По словам и. о. министра здравоохранения Украины, процедура не выявляет ранние формы болезни Фото: depositphotos.com © URA.RU

Флюорография не является действенной диагностикой для выявления ранних форм туберкулеза, и ежегодное плановое прохождение этой процедуры не может остановить болезнь. Об этом заявила исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

«Флюорография позволяет выявить только развитые формы заболевания. На ранней стадии болезнь не приводит изменения в легких, поэтому, даже если пациент уже инфицирован, флюорография этого не покажет», — написала Супрун на своей странице в Facebook. Она отметила, что данное обследование зачастую обходит именно тех, кто находится в группе риска, — людей из необеспеченных и уязвимых групп населения.

Она предложила перейти на общемировую практику. При осмотре у участкового врача пациент заполняет анкету, в которой по ответам можно определить возможность заболевания. Далее, если доктор видит потребность, он назначает анализ мокроты. В случае обнаружения туберкулеза лечение можно начать немедленно, отмечает Супрун.

Ранее сообщалось, что на Украине ликвидировали должность фельдшера. Их заменят на так называемых парамедиков — по аналогии с американской практикой, — людей, не получивших медицинского высшего образования, но прошедших специальные курсы, в том числе по вождению автомобиля, пишет агентство Nation News. RT напоминает, что Киев запретил ввозить в страну вакцину против кори из России. В общей сложности в текущем году на Украине корью заболели 5839 человек, из которых 1981 взрослый и 3858 детей.