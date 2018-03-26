Захарова пообещала Лондону «сюрприз» за сравнение России с Третьим рейхом

00:35 26 марта 2018 0

Лондон перешел к антирекламе и черному пиару мирового масштаба, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала антироссийскую кампанию из-за дела об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «колоссальной провокацией и авантюрой» и пообещала устроить сюрприз всем, кому «хватило наглости» сравнить РФ и Третьим рейхом.

В эфире программы «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьевым дипломат рассказала, что британские власти не могут отстоять собственные тезисы по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, а также у них не получается это продать, используя собственные доводы. Поэтому, Лондон перешел к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. «Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это — колоссальная авантюра», — цитирует РИА «Новости» слова Захаровой.

По ее мнению, информационная кампания против российской стороны проработана неудачно, поэтому на неубедительную аргументацию уже стали обращать внимание британские СМИ. Также она подчеркнула, что саммит ЕС обсудил дело Скрипалей без единого факта и аргумента, что, как она считает, «даже не похоже на судилище». «Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацисткой Германией в таких публицистических целях», — подчеркнула Захарова.

Официальный представитель МИД заявила, что у России есть сюрприз для тех, кто пытается представить ее в образе врага. «У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом», — добавила она.

Напомним, представитель МИД РФ Мария Захарова назвала «неграмотными отписками» бумаги, которые получает российский посол в Великобритании по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль вместе со своей дочерью были найдены в бессознательном состоянии в Солсбери. Британские власти обвинили Россию в причастности к произошедшему и выслали 23 российских дипломата. Кроме того, глава внешнеполитического ведомства Великобритании Борис Джонсон ранее сравнил ЧМ-2018 с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе. Москва полностью отрицает свою причастность к инциденту.