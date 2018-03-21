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21 марта 2018
23:13  21 марта 2018 4

«Отравлен ядом злобы!» Захарова ответила Джонсону за сравнение ЧМ-2018 с Олимпиадой-1936

Медиа-форум
Дипломат отметила курс Англии на ухудшение отношений с РоссиейФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Все действия Великобритании направлены на создание образа вражеской России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на заявление главы внешнеполитического ведомства Великобритании Бориса Джонсона о том, что ЧМ-2018 можно сравнить с Олимпийскими играми 1936 года в Третьем рейхе.

«Очевиден курс британских политиков на полноформатный бойкот ЧМ по футболу в России. Но какой ценой? Ценой провокаций и оскорблений, сталкивания стран и народов, подрыва международного мира и стабильности? Не дорого, нет?» — написала она на своей странице в Facebook.

Захарова подчеркнула, что в скандале с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля нет ясности, потому что Англия не присылает России документы по делу, но сам Джонсон «отравлен ядом ненависти и злобы, непрофессионализма и поэтому хамства». Она напомнила, что любые сравнения нашей страны, «отдавшей миллионы жизней в борьбе с нацизмом, воевавшей с врагом на своей территории, а затем и освобождавшей Европу, неприемлемы в принципе и не достойны главы дипломатического ведомства европейского государства».

Ранее сообщалось, что Джонсон опубликовал статью в The Daily Telegraph, где, по словам Захаровой, увязал президентские выборы в России и случившееся в Солсбери отравление Скрипаля. Российский дипломат назвала эту провокацию штурмом «очередного дна».

Семен Гринберг
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