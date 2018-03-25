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25 марта 2018
22:34  25 марта 2018 0

Захарова назвала «неграмотными отписками» ответы Лондона по делу Скрипаля

Медиа-форум
Захарова удивилась отсутствию координации в работе дипломатов БританииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Представитель МИД России Мария Захарова назвала «неграмотными отписками» бумаги, которые получает посол РФ в Великобритании по делу об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

В эфире программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия 1» Мария Захарова прокомментировала работу британского дипведомства. По словам Захаровой, все официальные ноты, отправленные российской стороной по делу Скрипалей, не получили ни одного ответа по существу. «На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные», — заявила дипломат. Она также выразила удивление характером работы британской стороны. «Огромную роль здесь играет спешка — раз — и полное отсутствие координации внутри — это два», — добавила Захарова.

Ранее посол РФ в Лондоне Александр Яковенко рассказал о том, что Британия отказывается сообщать России о состоянии здоровья экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, а также его дочери, несмотря на то, что она является гражданкой РФ. Яковенко сравнил ситуацию покушения на Скрипаля с убийством экс-сотрудника ФСБ России Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году. По мнению Яковенко, Британия тогда и сейчас намеренно засекречивает информацию.

Виктор Жуков
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