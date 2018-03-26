В Совфеде рассказали о тысячах попыток вмешаться в выборы президента РФ из-за рубежа

01:17 26 марта 2018 0

Одной из разновидностей попыток вмешательства стали DDoS-атаки на ресурсы ЦИК Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета располагает данными о тысячах фактов попыток вмешательства в президентские выборы из-за рубежа. Об этом журналистам рассказал глава комиссии Андрей Климов.

Речь идет о призывах бойкотировать голосование, о DDoS-атаках на ресурсы Центризбиркома, а также об информационных атаках. К этому же списку, как пишет РИА «Новости», Климов отнес препятствие к голосованию россиян на территории Украины, из-за чего порядка 65 тысяч человек не смогли принять участие в выборах 18 марта.

Комиссия намерена провести 3 апреля круглый стол и обсудить в присутствии экспертов предварительные итоги президентской кампании и попытки вмешательства в избирательный процесс.

Выборы президента России, напомним, состоялись 18 марта. По итогам голосования самовыдвиженец, действующий глава государства Владимир Путин набрал 76,69% голосов. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин набрал 11,77% голосов избирателей, лидер ЛПДР Владимир Жириновский — 5,65%, кандидат от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак получила 1,68% голосов от общего числа избирателей.