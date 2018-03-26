Соратник Шакро Молодого станет главным вором в России

14:53 26 марта 2018 0

Вор в законе №1 заступит на трон после официального оглашения приговора Шакро Фото: depositphotos.com © URA.RU

Воры в законе выбрали нового лидера российской мафии. По предварительным данным, после того, как нынешнего авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) отправят на длительное время за решетку, его место займет «законник» Олег Шишканов (Шишкан).

К кандидатуре Шишканова благосклонно отнесся и сам Шакро Молодой, перед арестом последнего они были довольно близки. По информации «Росбалта», в случае поступления соответствующего предложения, Шишкан не откажется. Вместе с ним собирать средства в общак будут также Василий Христофоров (Вася Воскрес), который сейчас фактически является и. о. главы штаб-квартиры Шакро, и Мераб Гогия (Мелия). Эти два «законника» образуют пару довольно влиятельных мафиози.

Последние месяцы воры в законе не могли определиться насчет кандидатуры нового «босса всех боссов», который бы имел влияние в криминальном мире, устраивал значительную часть имеющих вес мафиози, проживающих в России, и сам был бы не против стать вором в законе №1. Сейчас вероятность победы Шишкана оценивают в 90%. Если он все же «взойдет на трон», то в криминальном мире могут измениться в лучшую сторону и пошатнувшиеся позиции «вора в законе» Эдуарда Асатряна (Эдик Осетрина) — в последнее время они с Шишкановым сблизились.

Пока мафия обсуждала кандидатуру нового босса, силовики говорили о том, какое наказание дадут бывшему генералу СК РФ Михаилу Максименко. Предполагается, что Шакро Молодой как раз для него организовал сбор средств за освобождение своего друга Андрея Кочуйкова (Итальянец). По словам источников, Итальянцу дадут 12 лет колонии, а Калашову — чуть меньше. Приговор Шакро должны огласить 27 марта, тогда и будет официальное заступление нового босса на трон.

Ранее «URA.RU» сообщало, что за место вора в законе №1 боролись несколько кандидатур. Наиболее влиятельными фигурами криминального мира считались Надир Салифов (Лоту Гули), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Эдуард Асатрян (Эдик Тбилисский или Осетрина-старший) и Тариэл Ониани (Таро).