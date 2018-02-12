21:46 12 февраля 2018 8

В России развернется война за трон «вора №1» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Место главного российского вора в законе в настоящее время вакантно. Борьба за него разворачивается между представителями старого и нового воровского поколения. Наиболее влиятельными фигурами криминального мира считаются Надир Салифов (Лоту Гули), Захарий Калашов (Шакро Молодой), Василий Христофоров (Вася Воскрес), Эдуард Асатрян (Эдик Тбилисский или Осетрина-старший), и Тариэл Ониани (Таро).

Бакинский вор Салифов считается сегодня основным претендентом на место главного мафиози в России. В 1995 году он получил 27 лет за вымогательство, однако осенью 2017-го Лоту Гули досрочно выпустили на свободу. Ему уже присягнули на верность торговцы: он взял под полный контроль все рынки Свердловской и Челябинской областей. Сейчас 45-летний Гули находится в Турции, передает РИА «Новости».

Грузин Калашов известен ресторанным бизнесом и незаконными способами получения прибыли. Известно, что на него три раза совершали покушение. Сейчас в суде рассматривают его дело о вымогательстве восьми миллионов рублей. Если Шакро Молодого «закроют», его власть перейдет, вероятно, нижегородцу Христофорову, который влился в криминальное сообщество по воровским меркам относительно поздно. На родине Вася Воскрес враждовал с группой спортсменов, что закончилось перестрелкой и небольшим сроком для Христофорова.

Уроженца Грузии Асатряна короновали в местной тюрьме. Он отличается большим количеством судимостей и буйным нравом. Осетрина-старший вышел на свободу летом 2017 года. Еще один грузин Ониани — вор в законе с 70-х годов. Он имеет порядка десяти судимостей. В настоящее время Таро находится за решеткой, однако все равно представляет опасность для своих конкурентов.

«URA.RU» ранее сообщало, что 2018 год станет для воровского мира непростым: в попытках выбрать главного мафиози разразится война криминальных авторитетов. В этом же году из-за решетки выйдут три «вора в законе» — Бадри Когуашвили (Бадри Кутаисский), Рамаз Дзнеладзе (Рамаз Кутаисский) и Ахмед Домбаев (Ахмед Шалинский). Наблюдатели считают, что они вряд ли будут претендовать на трон главного вора, но способны серьезно повлиять на расстановку сил в криминальном мире.