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26 марта 2018
Главные новости Москвы
15:36  26 марта 2018 0

Сын управляющей сгоревшего ТЦ в Кемерове заступился за мать

Формальным управляющим ТРК ООО «Зимняя вишня Кемерово» является Надежда СудденокФото: «ВКонтакте», «Типичный Кемерово»
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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Сын управляющей сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» Надежды Судденок запустился за мать. По его словам, она являлась одним из управленцев в торговом комплексе, а за пожарную безопасность отвечали другие службы, которые выполняли свою работу не должным образом.

«Моя мама не являлась собственником ТРК, она не выкупала его два года назад, она просто там работала на должности гендиректора, она являлась одним из гендиректоров», — написал Денис Медведев на своей странице во «ВКонтакте». Он опроверг слухи о том, что после трагедии женщину забрали на допрос. По его словам, в тот день у нее был выходной и, как только она узнала о случившемся, сразу приехала на место пожара.

Кроме того, Медведев пояснил, что за пожарную безопасность комплекса отвечает не управляющий — это работа других людей, «которые должны все это проверять на исправность, если ТРК был не в исправном состоянии, его должны были закрыть». «Вы не знаете, как у нас в стране все это проверяют, вы видели людей, которые работают там?» — пишет сын Надежды Судденок. Также он выразил соболезнование родственникам всех, кто погиб при страшном пожаре.

Ранее стало известно, что формальным управляющим ТРК ООО «Зимняя вишня Кемерово» является Надежда Судденок. Заведение основала Ираида Вишневская. Предполагается, что она осталась реальной владелицей комплекса. По последним данным, при пожаре, случившемся в столице Кузбасса, погибли 64 человека, в том числе дети.

Иван Шестак
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