Владельцем сгоревшего в Кемерово ТЦ может быть известный долларовый миллиардер

11:39 26 марта 2018 7

У «Зимней вишни» местные жители устроили мемориал Фото: группа «Регион-42 Кемерово», «ВКонтакте»

Следователи проверяют связь кемеровского ТЦ «Зимняя вишня» с долларовым миллиардером Денисом Штенгеловым, основателем одного из крупнейших в России пищевых холдингов «КВД групп». Есть вероятность, что деньги за аренду помещений уходили ему, а сам бизнесмен ничего не вкладывал в безопасность торгового центра.

Формальным управленцем ТРК ООО «Зимняя вишня Кемерово» является бизнесвумен Надежда Судденок, ее уже задержали силовики. В суде примут решение об избрании для нее меры пресечения. При таком количестве жертв следует ожидать ареста и отправки в СИЗО, пишет Life.ru. Основала заведение Ираида Вишневская, предполагается, что она и осталась реальной владелицей «Зимней вишни» — к ней также возникли вопросы у следователей.

Судя по оборотам «Зимней вишни», она является лишь управляющей компанией, которая занимается в ТЦ хозяйством и уборкой. Поэтому следователи решили, что конечным владельцем комплекса может оказаться совсем другой человек, речь идет о Штенгелове. Юридической связи между ООО «Зимняя вишня Кемерово» и «КДВ групп» не видно, однако на сайте ТЦ в разделе «отдел аренды» указаны контакты некой Юлии Новоселовой, чей адрес электронной почты совпадает с корпоративной электронной почтой «КДВ групп». Также владельцем площадей по адресу ТРЦ «Зимняя вишня» был ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», которым теперь владеет головная структура «КДВ Групп» — «Кондитерус Ком».

Здание торгового центра представляло собой переделанную кондитерскую фабрику. В процессе проектирования здания могла быть неправильно установлена электропроводка, из-за чего она была слабой и не «тянула» такое мощное заведение. Проверить качество работ по перепроектировке здания должны были городской Ростехнадзор, энергонадзор и противопожарная инспекция, которые и давали разрешение на работу торгового центра.

Сейчас следователи проверяют Госпожарнадзор УМЧС РФ по Кемерово, который за 2016—2017 годы провел несколько проверок «Зимней вишни», но не выявил серьезных нарушений. Кроме того, непонятно, почему во время возгорания не сработали противопожарные разбрызгиватели и сигнализация. Стоит отметить, что ТЦ формально считался предприятием малого бизнеса, а эту категорию (с выручкой меньше 800 миллионов рублей в год и штатом до 100 человек) запрещено проверять с 1 января 2016 для упрощения условий работы малого бизнеса. Следователи будут выяснять, правомерно ли торговый центр получил статус предприятия малого бизнеса.

Ранее «URA.RU» сообщало, что в 2017 году Дениса Штенгелова Bloomberg признало долларовым миллионером. Предприниматель основал томскую «КДВ групп» в 1997 году, сейчас она объединяет 11 фабрик, которые производят продукцию более чем 20 брендов. С 2013 года выручка холдинга увеличилась с 43 млрд до 95 млрд рублей. Напомним, пожар в кемеровском ТЦ случился 25 марта. Среди посетителей были дети. Число погибших увеличилось до 48 человек, уточняло «Федеральное агентство новостей», в списке пропавших без вести числится 27 человек. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.