В Пермском крае начал работу новый главный федеральный инспектор (ГФИ) Сергей Половников. Он выразил готовность к диалогу со всеми «конструктивными силами»
В понедельник, 26 марта, в зале Законодательного собрания был представлен новый ГФИ Сергей Половников, который пока будет работать в статусе временно исполняющего обязанности. Ранее он был федеральным инспектором по Нижегородской области, а до того трудился в региональном руководстве ФСКН. С 1994 по 2014 год проходил службу в органах МВД, является уроженцем Владимира.
В зале Заксобрания собрались руководители силовых и иных ведомств. В мероприятии приняли участие губернатор Максим Решетников и председатель парламента региона Валерий Сухих.
В своем выступлении Половников отметил, что для него честь работать в Пермском крае. А свою задачу ГФИ видит в выстраивании диалога с конструктивно настроенными силами.
О том, что прежний ГФИ Игорь Цветков покидает должность, стало известно в пятницу, 23 марта. Сам инспектор со всеми попрощался и объявил, что переходит на новую работу. Цветков приехал в Прикамье в мае 2016 года. Представлял нового ГФИ тогда лично полномочный представитель президента в Приволжье Михаил Бабич, а в Заксобрание пригласили не только чиновников и силовиков, но также депутатов, общественников, представителей религиозных конфессий.
Игорь Цветков в период работы в Пермском крае быстро стал влиятельной фигурой. А в феврале прошлого года ГФИ называли претендентом на пост губернатора — наряду с Решетниковым.