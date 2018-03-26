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26 марта 2018
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23 марта 2018
17:33  26 марта 2018 0

Прогноз «URA.RU» подтвердился. Начальник полиции из ХМАО дает показания в СКР

Награждение общественных активистов в резиденции губернатора. Екатеринбург, погоны, генерал-лейтенант
Следователи ХМАО продолжают разработку ОПГ, торговавшей водкой с метаноломФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Следственный комитет взял в разработку начальника ОМВД по Нефтеюганску Николая Плаксина. Он проходит в качестве фигуранта по делу о продаже суррогатного алкоголя, имевшего в своем составе метиловый спирт. Плаксин уже отвечает на вопросы следователей, сообщил «URA.RU» в понедельник, 26 марта, источник в правоохранительных органах региона.

По данным собеседника, в уголовном деле, помимо Плаксина, фигурирует и ряд других сотрудников ОМВД Нефтеюганска. Предъявлено ли кому-нибудь из них обвинение, на данный момент неизвестно. В УМВД по Югре, а также в региональном управлении СКР ситуацию официально не комментируют.

Николай Плаксин на встрече с жителями
Фото: Администрация Нефтеюганска

Ранее источники «URA.RU» уже сообщали о проверке, которую в отношении полицейских Нефтеюганска начал Следственный комитет России. По сведениям инсайдеров, главный фигурант уголовного дела, председатель узбекской диаспоры Нефтеюганска «Тимурлан» Арифджан Худаяров, согласился на сделку со следствием. В частности, он заявил, что являлся лишь управляющим криминальным бизнесом, тогда как решения принимали люди в погонах. Одновременно с задержанием Худаярова Николай Плаксин ушел в отпуск.

Напомним, в Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя — в спецоперации принимали участие сотрудники СКР, Росгвардии и полиции. Было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть.

Эльдар Булатов
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