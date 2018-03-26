Названы марки машин, владельцам которых чаще всего выписывают штрафы

19:32 26 марта 2018 0

Сотрудники ГИБДД регулярно ловят машины премиум-класса Фото: Анна Майорова © URA.RU

Составлен рейтинг 15 марок автомобилей, владельцам которых ГИБДД чаще всего выписывает штрафы. Возглавили список автомобили премиум-класса.

Рейтинг был составлен проектом «Новости о штрафах ГИБДД» по итогам анализа 10 миллионов постановлений, выписанных за 2017 год. Согласно полученным результатам, чаще всего штрафы выписываются владельцам Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus. Хозяевам автомобилей этих марок в год приходит от 5 до 11 постановлений. Собственники Skoda, Ford, Land Rover, Volvo получают в среднем по 4 постановления. Замыкают рейтинг Subaru, Honda, Mazda, Toyota и Nissan — в среднем по 3,5 штрафа за год на каждую машину.

Кроме того, как показало исследование, владельцы Infiniti, BMW, Mercedes-Benz, Audi и Lexus чаще других совершают серьезные правонарушения. В среднем на каждую машину приходится от 5 до 11 штрафов номиналом более 2500 рублей, выписанных за проезд на красный свет, большое превышение скорости или езду по встречной полосе.