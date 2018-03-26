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26 марта 2018
Главные новости Москвы
19:50  26 марта 2018 0

МИД РФ пообещал отомстить союзникам Англии за российских дипломатов

Форум
В Кремле пообещали наказать страны НАТОФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Министерство иностранных дел РФ опубликовало на своем сайте протест против массовой высылки российских дипломатов из стран НАТО. Союзников Лондона обвиняют в недостатке здравого смысла и лицемерии.

«Рассматриваем данный шаг в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с. г. в г. Солсбери. Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т. н. „деле Скрипалей“ и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации. (…) Нет объективных и исчерпывающих данных и у союзников Великобритании, которые слепо следуют принципу евроатлантического единства в ущерб здравому смыслу, нормам цивилизованного межгосударственного диалога и принципам международного права», — заявляет МИД РФ. В заключении ведомство обещает, что «указанный недружественный шаг этой группы стран не пройдет бесследно».

После отравления в начале марта экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля Великобритания обвинила в происшествии российские спецслужбы. Вскоре Лондон объявил о высылке 23 российских дипломатов. Примеру Англии последовали ее союзники по НАТО — на сегодняшний день уже более 10 стран заявили о высылке более 100 сотрудников российских дипмиссий.

Игорь Чукреев
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