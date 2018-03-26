Руководство «Зимней вишни» накануне трагедии поссорилось с охраной

21:06 26 марта 2018 0

На весь комплекс в день пожара работало всего три охранника Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудница ЧОП «Центр защиты» ответила на обвинения в адрес охранников сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня». По ее словам, в день трагедии в комплексе работали всего три охранника — из-за скаредности руководства торгового центра.

По словам представителя ЧОП, еще до трагедии начал обсуждаться вопрос о расторжении договора. «Мы были инициаторами расторжения договора, потому что хозяйка „Зимней вишни“ собиралась открыть ночной клуб. Мы не хотели охранять, помимо всего ТЦ, еще и ночной клуб. В связи с этим было готово расторжение договора с 1 апреля. Не хотели брать на себя такую ответственность: мы не охраняем ночные клубы», — рассказала телеканалу 360 сотрудница охранного предприятия Анастасия.

В ЧОП возмущены заявлениями, что охранники ничего не сделали для спасения людей. «Наши сотрудники помогали выводить людей, всех эвакуировали, просто толпами детей [выводили]. Один из наших сотрудников госпитализирован. То, что сейчас пишут про нас, это ложь полная. Что охранники там стояли и не могли ничего сказать — это все вранье, потому что толпами выводили. Охранник один просто на свой страх и риск полез без обмундирования наверх, в это задымленное помещение, просто за ноги цеплял — кого нащупает — и вытаскивал оттуда», — заявляет Анастасия.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. В огне погибли 64 человека, большинство из них — дети. В настоящее время правоохранительными органами по факту ЧП возбуждено три уголовных дела, по статьям «причинение смерти по неосторожности», «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц» и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». В рамках расследования задержано четыре человека, всего же сообщается о десяти возможных фигурантах.