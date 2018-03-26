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26 марта 2018
22:12  26 марта 2018 0

Тюменская модель снимется в клипе Билана. ФОТО

Ксения Сухинова уже сотрудничала с певцомФото: Ксения Сухинова, Instagram

Тюменская модель и обладательница титула «Мисс мира-2008» Ксения Сухинова снова станет героиней клипа певца Димы Билана. Девушка прилетела на Кипр, где пройдут съемки нового ролика на песню «Девочка, не плачь».

«Прилетела в теплое, солнечное местечко для мегапроекта», — сообщила Сухинова поклонникам на своей странице в Instagram, но не стала рассказывать подробности об очередном совместном с Биланом проекте. «Очень приятно, Ксения, что вы снова будете в клипе у Димы! Я на это очень надеялась!», «Ксения, скоро вы из музы в клипах Дмитрия станете музой и в его жизни, это было бы чудесно!» — подписчики тюменской модели пришли в восторг от того, что она снова работает вместе с известным певцом.

Напомним, летом прошлого года Ксения Сухинова участвовала в съемках клипа Димы Билана на песню «Держи». По сценарию, они играли возлюбленных, которые случайно встретились во время летнего отдыха. Тогда съемки проходили в Лиссабоне, на берегу океана.

Дарья Корчак
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