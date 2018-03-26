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26 марта 2018
Главные новости Москвы
23:02  26 марта 2018 0

В Сети обсуждают смерть Мавроди. «Земля ему пирамидками»

Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, маврики, ммм, финансовая пирамида, мавроди, валюта
Создатель финансовой пирамиды умер на 62 году жизниФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В понедельник, 26 марта, в возрасте 62 лет от сердечного приступа скончался основатель общества «МММ» и бизнесмен Сергей Мавроди. Его называют человеком, который создал в России самую успешную финансовую пирамиду в современной истории страны.

Накануне ночью его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве, он жаловался на боли в сердце. После смерти Мавроди тело отправили на вскрытие. Сообщение о смерти бизнесмена сразу же разлетелось по социальным сетям. О том, как страна отнеслась к смерти гениального преступника, в подборке «URA.RU».

Иван Шестак
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