23:02 26 марта 2018 0

Создатель финансовой пирамиды умер на 62 году жизни Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В понедельник, 26 марта, в возрасте 62 лет от сердечного приступа скончался основатель общества «МММ» и бизнесмен Сергей Мавроди. Его называют человеком, который создал в России самую успешную финансовую пирамиду в современной истории страны.

Накануне ночью его госпитализировали с автобусной остановки на улице Поликарпова в Москве, он жаловался на боли в сердце. После смерти Мавроди тело отправили на вскрытие. Сообщение о смерти бизнесмена сразу же разлетелось по социальным сетям. О том, как страна отнеслась к смерти гениального преступника, в подборке «URA.RU».