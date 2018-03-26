Основатель «МММ» Сергей Мавроди скончался в Москве

Случайный прохожий обнаружил его на автобусной остановке на улице Поликарпова
В Москве в возрасте 62 лет скончался известный бизнесмен, основатель «МММ» Сергей Мавроди. По предварительной информации, причиной смерти стал сердечный приступ.
Этой ночью Мавроди был госпитализирован. Случайный прохожий обнаружил его на автобусной остановке на улице Поликарпова, пишет «Московский комсомолец».
Организатор крупнейшей финансовой пирамиды скончался в Боткинской больнице в шесть утра. Его тело отправлено на вскрытие. Об этом сообщает телеграм-канал Mash. Связаться с Мавроди или его родственниками, чтобы проверить информацию о его смерти, «URA.RU» не удалось. По известному редакции номеру основателя «МММ» никто не взял трубку.