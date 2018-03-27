Трамп призвал лидеров других стран высылать российских дипломатов

01:26 27 марта 2018 0

Дональд Трамп лично предлагал коллегам выслать послов РФ Фото: depositphotos.com © URA.RU

Американский лидер Дональд Трамп разговаривал со многими иностранными лидерами и призывал их присоединиться к решению США выслать российских дипломатов. Об этом заявил журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Радж Шах.

«Это было скоординированное действие. Президент обсуждал это со многими иностранными лидерами, нашими европейскими союзниками, и призывал их присоединиться к США в объявлении [о высылке дипломатов]», — цитирует слова Шаха «Газета.ру».

По словам представителя Белого дома, выдворение дипломатов является значительным шагом с точки зрения ослабления разведывательных возможностей РФ в разных странах мира и США.

Напомним, 26 марта ряд европейских стран, в том числе США, объявили о выдворении российских дипломатов в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которых нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 4 марта. В настоящий момент они находятся в коме. Британские власти обвинили Москву в причастности к произошедшему и первыми выслали из страны 23 российских дипломатов. Россия полностью отрицает все обвинения и обещает зеркальные меры странам, которые так же решат выдворить послов РФ.