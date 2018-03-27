05:32 27 марта 2018 0

Мария Захарова отметила, что россияне всегда разделяли горе американцев и европейцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные власти продемонстрировали ничем необоснованную агрессию на фоне трагедии, произошедшей в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове.

«Сегодня мы многое поняли о политиках стран Европы и Америки. В те минуты, когда все россияне сопереживают жертвам трагедии в Кемерове, для них оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях», — написала Захарова на своей личной странице в Facebook, отметив, что российская сторона всегда разделяла горе европейцев и американцев подобных ситуациях. Забыть такое поведение будет весьма трудно, подчеркнула дипломат.

Напомним, 25 марта произошел пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерове. По последним данным, погибли 64 человека, еще 53 пострадали. На следующий день ряд стран ЕС и НАТО объявили о высылке российских дипломатов в связи с делом об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери.