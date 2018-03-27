При пожаре в Кемерово могли погибнуть 40 детей

08:24 27 марта 2018 0

Пожар унес жизни 64 человек Фото: pixabay.com

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могли погибнуть как минимум четыре десятка детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «По предварительным данным, поступающим с места трагедии, среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около 40 детей», — рассказал собеседник агентства. На официальном уровне эта информация пока не подтверждена.

Напомним, что трагедия в столице Кузбасса произошла в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, еще 53 пострадали. Причиной стремительного возгорания могла стать неисправная электропроводка — эта версия рассматривается следствием в качестве приоритетной. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов считает, что пожар могли устроить подростки, которые пронесли в игровую комнату зажигалку, напоминает «Русская планета».

Свои соболезнования родственникам погибших выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова поддержки кемеровчанам также передал Генсек Совета Европы Турбьерн Яглан и лидеры нескольких европейских стран, сообщают Argumenti.ru.

Совладелец сгоревшего торгового центра, миллиардер Денис Штенгелов пообещал создать благотворительный фонд, из которого семьи погибших получат по 3 миллиона рублей. Бизнесмену предстоит дать показания в Следственном комитете РФ. Власти Кемеровской области считают, что Штенгелов экономил на безопасности «Зимней вишни», в следствие чего в здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения, пишет «Утро.ру».