{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как это было: свежие фото и видео
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 57,00
Динамика за 2 недели
Евро 70,57
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
27 марта 2018
26 марта 2018
08:24  27 марта 2018 0

При пожаре в Кемерово могли погибнуть 40 детей

Открытая лицензия от 12.05.2017, пожар, огонь пламя
Пожар унес жизни 64 человекФото: pixabay.com
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
все новости сюжета

При пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово могли погибнуть как минимум четыре десятка детей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на осведомленный источник. «По предварительным данным, поступающим с места трагедии, среди погибших в пожаре в ТЦ может быть около 40 детей», — рассказал собеседник агентства. На официальном уровне эта информация пока не подтверждена.

Напомним, что трагедия в столице Кузбасса произошла в воскресенье, 25 марта. По последним данным, жертвами пожара стали 64 человека, еще 53 пострадали. Причиной стремительного возгорания могла стать неисправная электропроводка — эта версия рассматривается следствием в качестве приоритетной. Вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов считает, что пожар могли устроить подростки, которые пронесли в игровую комнату зажигалку, напоминает «Русская планета».

Свои соболезнования родственникам погибших выразили президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев. Слова поддержки кемеровчанам также передал Генсек Совета Европы Турбьерн Яглан и лидеры нескольких европейских стран, сообщают Argumenti.ru.

Совладелец сгоревшего торгового центра, миллиардер Денис Штенгелов пообещал создать благотворительный фонд, из которого семьи погибших получат по 3 миллиона рублей. Бизнесмену предстоит дать показания в Следственном комитете РФ. Власти Кемеровской области считают, что Штенгелов экономил на безопасности «Зимней вишни», в следствие чего в здании не сработали системы сигнализации и пожаротушения, пишет «Утро.ру».

Сергей Макеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров