Решение о том, кто будет строить Уральскую высокоскоростную магистраль, примут до осени

12:08 27 марта 2018 0

Минтранс РФ вступил в стадию переговоров по строительству УВСМ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Решение о том, кто будет строить Уральскую высокоскоростную магистраль между Челябинском и Екатеринбургом примут до 30 сентября 2018 года. Соответствующее распоряжение подписал министр транспорта РФ Максим Соколов. 28 марта, в среду, в Москве состоится заседание коллегии министерства, в котором примет участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский.

Как говорится в распоряжении, подписанном министром Максимом Соколовым, считается возможным заключить концессионное соглашение на иных условиях, чем предложено хозяйственным партнерством «Уральская скоростная магистраль». «Это означает, что министерство транспорта РФ вступает в стадию переговоров по строительству ВСМ», — сообщили «URA.RU» в ХП «Уральская скоростная магистраль», сославшись на федеральный закон №115 «О концессионных соглашениях». Согласно этому закону, при заключении концессионного соглашения должны быть рассмотрены все варианты.

В пресс-службе правительства Челябинской области «URA.RU» также пояснили, что такая формулировка является обязательной. Минтранс РФ вступает в переговоры, на стадии которых будут уточнены вопросы участия сторон. Право проведения переговоров от минстранса РФ предоставлено замминистра Алану Лушникову.

ХП «Уральская скоростная магистраль» была создана в Челябинске в марте 2017 года в Челябинске. Документацию готовила Свердловская область. Ранее решение о строительстве трассы утвердил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Общее расстояние между конечными станциями составит около 218 километров. Высокоскоростные поезда смогут разгоняться до 300 километров в час и преодолевать расстояние между центрами Челябинска и Екатеринбурга всего за 1 час 10 минут. Завершить строительство и ввести магистраль в эксплуатацию планируется в 2024 году.

Проект концессионного соглашения будет обсуждаться на коллегии минстранса РФ, которая состоится в Москве 28 марта, в среду. В заседании примут участие губернатор Челябинской области Борис Дубровский и директор ХП «Уральская скоростная магистраль» Сергей Бревнов. Дубровский выступит с докладом по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры в рамках подготовки к саммитам ШОС и БРИКС. Планируется обсудить вопросы строительства перрона для нового аэровокзала, а также стоянки для большого количества самолетов. Дубровский намерен обратиться к министру Максиму Соколову с предложением стать куратором данного проекта.