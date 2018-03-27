11:42 27 марта 2018 0

Свалов пришел контролировать миллиардные потоки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, как и прогнозировало «URA.RU» еще месяц назад, получил нового заместителя. Сегодня им стал бывший руководитель комитета по экологии и природопользованию администрации Екатеринбурга Егор Свалов. Как и все «новички» в правительстве, он получил контракт на год с двухмесячным испытательным сроком.

«Приветствуем нового профессионала в областной команде и на важном направлении, которое находится на особом контроле президента России», — лаконично прокомментировал назначение министр Смирнов. Получить оперативный комментарий Свалова не удалось.

Комитет по экологии 42-летний Свалов возглавлял с 2014 года, а датой его увольнения из горадминистрации стала среда, 21 марта. Кто заменит его на посту главы комитета, в мэрии пока не знают. Для нового топа в министерстве ЖКХ была создана временная ставка. Тем не менее ожидается, что в ближайшие недели Свалову отдадут должность замминистра Сергея Гайды, который перейдет на работу в региональное минсоцполитики.

Егор Свалов будет курировать реформу системы переработки твердых коммунальных отходов. Это общероссийский проект, который должен быть реализован в каждом регионе. Свердловская область разделена на три зоны, в каждой из которых определен свой оператор. Право заниматься сбором и переработкой мусора в Екатеринбурге получила муниципальная «Спецавтобаза». Речь идет о бизнесе с оборотом в миллиарды рублей, которые будут выплачивать жители города за переработку их мусора.

Незадолго до победы на конкурсе директором «Спецавтобазы» стал Нафик Фамиев, бывший депутат муниципального и регионального уровней, неоднократно действовавший в интересах первого вице-губернатора Владимира Тунгусова, какую бы должность последний ни занимал. Скандальность ситуации с мусоропереработкой была в том, что при определении операторов для трех зон было вынесено незаконное решение, и региональное управление Федеральной антимонопольной службы отменило итоги по двум зонам из трех (по Екатеринбургу осталось без изменений).

Свалов работал в мэрии Екатеринбурга еще во времена, когда в этой же структуре находился Владимир Тунгусов. Курируя всю реформу на областном уровне, он сможет обеспечить соблюдение всех требований закона без потерь, подобных тем, что происходили ранее.