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Главные новости Курганской области
13:39  27 марта 2018 3

Проблемный курганский завод возглавил новый директор

Промзона Курган, курганхиммаш
Новый руководитель приступил к работе с этой неделиФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рим Хайрутдинов приступил к обязанностям генерального директора ООО «Курганхиммаш». Об этом сообщили в пресс-службе областного департамента промышленности.

Ранее Хайрутдинов занимал должность технического директора на заводе. Он сменил Сергея Гильфана, который возглавлял завод с сентября 2015 года и уволился по собственному желанию в феврале этого года. Как ранее сообщало агенство «URA.RU», «Курганхиммаш» переживает трудные времена: в 2014 году на предприятии начались масштабные сокращения. В результате за эти годы число сотрудников завода сократилось практически в два раза.

В департаменте отметили, что сейчас «Курганхиммаш» проходит очередную аккредитацию у крупнейших заказчиков — в ПАО «НК «Роснефть» и ПАО «Газпром» — на соответствие техническим требованиям и подтверждение возможности производства и поставку оборудования на 2019—2021 годы.

В прошлом году иностранные компании провели три аудита на предприятии, в результате оно было включено в список рекомендуемых поставщиков для крупных российских нефтяных компаний. На заводе осваивают и альтернативные нефтегазовому направления, такие как производство оборудования для космической, авиационной отраслей и водоочистки.

Анна Бояркина
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