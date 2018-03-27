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Главные новости Тюменской области
14:48  27 марта 2018 2

Тюменские гаишники поймали коллегу, который пьяным вел автомобиль

Вручение свердловским полицейским ключей от новых автомобилей. Екатеринбург , машина дпс, автомобиль, полиция, правоохранительные органы, гибдд, дпс
Сотрудники ГИБДД поймали коллегу пьяным за рулемФото: Анна Майорова © URA.RU

В тюменском управлении ГИБДД якобы идет противостояние двух подразделений, сообщает источник «URA.RU». Один из инспекторов уже поплатился должностью — коллеги поймали его пьяным за рулем.

Как рассказал собеседник издания, в полку ДПС УГИБДД Тюменской области «идет война между первый и вторым батальонами». На днях сотрудники второго батальона поймали коллегу из первого на нарушении — он пьяным вел автомобиль. «Поймал его командир второго батальона Доценко, — говорит источник. — Пьяного сотрудника уволили, а командира первого батальона Явкина наказали. Теперь эти караулят тех, чтобы поймать».

В пресс-службе УМВД по Тюменской области корреспонденту «URA.RU» сообщили, что на прошлой неделе в ходе рейда сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль под управлением находящегося вне службы инспектора с признаками алкогольного опьянения. Он ехал на личном автомобиле. «По результатам служебной проверки сотрудник ГИБДД был уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, — подчеркнули в пресс-службе. — Его руководитель привлечен к дисциплинарной ответственности». Ранее, напомним, в кабинетах сотрудников полка ДПС прошли обыски: следователи СУ СКР изымали документацию в рамках уголовного дела, возбужденного по статье о превышении полномочий.

Надежда Карташова
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