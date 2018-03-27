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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Свердловской области
15:53  27 марта 2018 1

Референдум о сохранении телебашни в Екатеринбурге пройдет после ее сноса

Выборы мэра Березовского, еланцев андрей
Андрей Еланцев настаивает на проведении референдума несмотря на абсурдность ситуацииФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский горизбирком примет решение о регистрации инициативной группы по проведению городского референдума о сохранении недостроенной телебашни до 6 апреля.

Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии Илья Захаров, соответствующие документы поступили к нему на рассмотрение 23 марта от группы горожан во главе с юристом Андреем Еланцевым. Для изучения правильности их заполнения создана рабочая группа. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании комиссии.

Андрей Еланцев заявил корреспонденту агентства, что активисты будут добиваться проведения плебисцита, несмотря на произведенный 24 марта взрыв недостроенного объекта: «Мы настаиваем на своем праве на проведение референдума».

Константин Джултаев
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