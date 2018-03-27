Референдум о сохранении телебашни в Екатеринбурге пройдет после ее сноса

15:53 27 марта 2018 1

Андрей Еланцев настаивает на проведении референдума несмотря на абсурдность ситуации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Екатеринбургский горизбирком примет решение о регистрации инициативной группы по проведению городского референдума о сохранении недостроенной телебашни до 6 апреля.

Как сообщил «URA.RU» председатель комиссии Илья Захаров, соответствующие документы поступили к нему на рассмотрение 23 марта от группы горожан во главе с юристом Андреем Еланцевым. Для изучения правильности их заполнения создана рабочая группа. Окончательное решение будет принято на ближайшем заседании комиссии.

Андрей Еланцев заявил корреспонденту агентства, что активисты будут добиваться проведения плебисцита, несмотря на произведенный 24 марта взрыв недостроенного объекта: «Мы настаиваем на своем праве на проведение референдума».