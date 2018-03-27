СКР в Югре официально подтвердил задержание двух сотрудников отдела полиции в Нефтеюганске, в том числе и главы ОМВД Николая Плаксина. Помимо него, также задержан начальник отдела организации применения административного законодательства из регионального управления МВД. Об этом во вторник, 27 марта, сообщили «URA.RU» в пресс-службе СУ СК РФ по ХМАО-Югре.
Оба сотрудника полиции (второго, по неофициальным данным, зовут Роман Недыба) подозреваются в получении взятки в крупном размере, совершенной группой лиц по предварительному сговору. В оперативной разработке подозреваемых участвовали сотрудники РУФСБ России по Тюменской области — дома у полицейских прошли обыски и изъятие улик. Решается вопрос об аресте задержанных.
Следователи считают, что Плаксин и его коллега в 2016—2017 годах получали от жителя Нефтеюганска (вероятно, речь идет о председателе узбекской диаспоры «Тимурлан» Арифджане Худаярове) взятки в виде денег, имущества, а также различных услуг. В обмен сотрудники правоохранительных органов покровительствовали незаконному бизнесу подзащитного в виде торговли суррогатным спиртным, содержащим метанол.
Ранее, как уже сообщало «URA.RU», в Нефтеюганске был ликвидирован незаконный склад поддельного алкоголя. Было изъято более 30 тысяч бутылок контрафактного спиртного, в составе которого нашли сивушные масла, технические примеси и метанол, вызывающий слепоту, кому и смерть. Задержанный главный фигурант уголовного дела Арифджан Худаяров согласился на сотрудничество со следствием и заявил, что являлся лишь управляющим криминальным бизнесом, тогда как решения принимали люди в погонах.