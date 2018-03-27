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27 марта 2018
19:12  27 марта 2018 0

Россияне выбрали, какое консульство США нужно закрыть. Основная борьба развернулась между Питером и Екатеринбургом

Митинг у американского консульства против геноцида русских. Екатеринбург, америка, флаг сша
В голосовании приняли участие более 57 тысяч человекФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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На официальной странице российского посольства в США в Twitter закончилось голосование за то, какое американское генконсульство в России стоит закрыть. Больше всего голосов подписчики отдали Санкт-Петербургу — 47%. Екатеринбург оказался на втором месте с 35% голосов. Владивосток занял третью строчку в голосовании (18%).

Всего в голосовании приняли участие более 57 тысяч человек, запись репостнули почти три тысячи раз. В комментариях под ней можно найти мнения как российских пользователей, так и западных. Между собой они обсуждают, является ли пост шуткой или голосование приведет к реальным последствиям, а также спорят о роли России в отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Твит с голосованием стал популярным в соцсети
Фото: скриншот страницы посольства РФ в США в Twitter

Оперативно получить комментарий в российском посольстве в США о том, какие выводы будут сделаны из голосования, не удалось — журналист агентства отправил запрос, ответ на него пока не пришел. «URA.RU» также письменно обратилось за комментарием и в американское посольство в России.

Напомним, голосование в соцсети стало реакцией российских дипломатов на закрытие генконсульства России в Сиэтле. США высылают российских дипломатов из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Их нашли без сознания в Солсбери (Великобритания) 4 марта. Сейчас они находятся в коме.

Лондон считает, что к отравлению Скрипалей причастна Россия. Российская сторона, в свою очередь, отрицает обвинения и обещает зеркальный ответ странам, решившим выслать послов РФ.

Сергей Дианов
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