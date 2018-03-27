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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
24 марта 2018
17:58  27 марта 2018 0

На Южном Урале магазинам «Красное и белое» запретят продавать сигареты

Реконструкция сквера Семейный и земельного участка Плодушка. Одигитриевский монастырь. Челябинск, благоустройство, спиртное, алкоголь, красное белое, магазин, городская среда
На конкурентов пожаловать торговая сеть «Бристоль»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

УФАС России по Челябинской области грозит запретом на продажу табака 170 магазинам «Красное и белое». На торговую сеть пожаловались представители алкомаркетов компании «Альбион-2002», которая зарегистрирована Нижнем Новгороде и работает под брендом «Бристоль».

По данным надзорного ведомства, компания-конкурент сети «Красное и белое» предоставила копии кассовых чеков, которые свидетельствуют о том, что свыше 170 торговых точек челябинской сети продавали табак на расстоянии менее 100 метров от образовательных учреждений. Специалисты УФАС установили, что деятельность в этих магазинах ведут 23 хозяйствующих субъекта.

«Действия хозсубъектов могут привести к получению ими преимуществ при осуществлении предпринимательской деятельности по сравнению с их конкурентами», — отметили в пресс-службе Челябинского УФАС России. В связи с нарушениями закона о «Защите конкуренции», а также закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака», ведомство готовит предупреждения в адрес 23 хозяйствующих субъектов о прекращении продажи табачной продукции.

За последний месяц магазины сети алкомаркетов «Красное и Белое» не впервые испытывают проблемы. Ранее с полок в некоторых торговых точках «КиБ» пропали крепкие спиртные напитки. Продавцы отвечали, что у магазинов закончилась лицензия на торговлю спиртным.

Иван Шестак
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