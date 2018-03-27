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27 марта 2018
26 марта 2018
25 марта 2018
19:22  27 марта 2018 0

Жители Челябинска почтили память жертв страшного пожара в Кемерове. ФОТО

Акция
В Челябинске акция памяти прошла у монумента ОрленкуФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Челябинске, у памятника Орленку на Алом поле, 27 марта прошла акция памяти жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерове. Официально акцию никто не объявлял, призыв прийти к Орленку прозвучал в социальных сетях. Уже накануне, 26 марта, возле памятника стали появляться цветы и детские игрушки.

Речей во время акции не произносили, все просто ставили к подножью игрушки, лампады и клали цветы. Многие пришли с детьми и принесли воздушные шары. Все вместе выпустили шары в небо над Алым полем. Акции памяти вечером 27 марта проходят и в других городах Челябинской области — в Магнитогорске, Троицке, Чебаркуле, Копейске, Златоусте и Троицке. 28 марта жителей Челябинска пригласили на траурное шествие по Кировке.

По последним данным, при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» 25 марта погибли 64 человека, из них 41 ребенок. В настоящее время проводится опознание тел погибших. Расследование уголовного дела передано в центральный аппарат СК РФ. Силовики уже объявили, что причиной массовой гибели стала халатность ответственных лиц. Несколько фигурантов дела задержаны.

27 марта в Кемерово приехал президент РФ Владимир Путин. Глава государства пообещал жителя города наказать всех виновных в страшной трагедии. В самом Кемерово прошел митинг с требованием отправить в отставку губернатора Амана Тулеева. Опрошенные «URA.RU» эксперты, оценивая поведение чиновников, отмечали, что глава региона и его ближайшее окружение полностью оторвались от реальности и дискредитировали себя.

28 марта в России объявлен общенациональный траур. В регионах России пройдут проверки на предмет пожарной безопасности всех торговых комплексов, где есть детские развлекательные центры.

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Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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