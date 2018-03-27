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Главные новости Пермского края
20:48  27 марта 2018 0

«Амкар» попросил у властей Пермского края еще 40 миллионов рублей

Футбольный матч ФК
Это второй транш из бюджета региона за 2018 годФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация пермского футбольного клуба «Амкар» попросила у властей края перечислить еще 40 млн рублей из бюджета региона на поддержание деятельности в 2018 году. Первый транш футболисты получили в феврале этого года.

«Сейчас изыскиваем возможность совершить второй транш в размере 40 миллионов рублей, на чем настаивает руководство „Амкара“», — цитирует Business Class источник в министерстве спорта Прикамья. Первый транш в размере 161 млн рублей руководство пермского клуба получило 15 февраля 20918 года.

В свою очередь, министр спорта Прикамья Олег Глызин заявил, что финансирование профессиональных спортивных клубов будет осуществляться по системе «50/50». Половина средств выделяется из бюджета региона, а вторая часть изыскивается самостоятельно руководством клуба.

Как сообщало «URA.RU», фанаты пермского футбольного клуба составили обращение администрации «Амкара» из-за переноса матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Прикамский клуб должен был играть с «Локомотивом» в родном городе, но затем появилась информация, что матч перенесут в Хабаровск из-за неподготовленного поля. Комментатор Василий Уткин также выразил свое недоумение по этому поводу, указав, что «жена тренера может высушить поле парой-тройкой фенов».

Ранее в Голландии отказались проводить матчи на искусственных полях в связи с угрозой онкологических заболеваний, пишет «Русская планета».

Иван Шестак
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