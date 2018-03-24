15:24 24 марта 2018 0

Пермский клуб «споткнулся» на собственном поле Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Фанаты пермского «Амкара» направили гневное обращение руководству клуба. Поводом стал перенос матча 24-го тура Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) с «Локомотивом» из Перми в Хабаровск под предлогом неготовности домашнего поля.

По мнению болельщиков, происходящее переполнило чашу терпения пермских поклонников футбола. «Вчера было пробито очередное дно. На этот раз прогнулись под „Локомотив“. Не надоело наряжаться в костюмы терпил и клоунов? Или это ваше естественное состояние?» — отметили фанаты в письме, опубликованном в группе «Пермь Великая» в соцсети «ВКонтакте».

«Нам тошно смотреть на сложившуюся ситуацию в этом сезоне, нам больно от того, что вся эта жесть происходит с „Амкаром“. Мы не раз заявляли, что будем стоять до конца за наш родной клуб, и мы не отказываемся от своих слов и теперь. Но родной клуб — это не продажное руководство, коим вы себя окончательно утвердили», — цитирует RT текст письма.

Возмущение пермяков нашло понимание и у болельщиков других клубов. «Парни, я фан „Зенита“, но вам искренне сочувствую»; «Согласен, перенос в Москву это край, вас лишили домашней игры, нас выезда. Дай бог в игре будет спортивный принцип, а не слив. Пермь, держитесь и бейтесь до конца»; «Фанат ЛОКО, но поддерживаю парней!»; «Респект даже из Беларуси! одно из лучших открытых писем, которые довелось читать. Если молчать, то ничего и не будет», — такими мнениями переполнена лента комментариев. Некоторые пользователи советуют болельщикам «Амкара» продублировать письмо в минспорта края, РФС и РФПЛ. Ранее, как сообщало «URA.RU», решение дирекции пермского клуба жестко раскритиковал спортивный комментатор Василий Уткин.