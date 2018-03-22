12:53 22 марта 2018 0

До игры «Амкара» и «Локомотива» осталось десять дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Известный спортивный комментатор Василий Уткин выразил недоумение в связи с тем, что руководство пермского футбольного клуба «Амкар» перенесло матч с московским «Локомотивом» в Хабаровск. По его мнению, футбольный клуб действует при полном «попустительстве администрации премьер-лиги», ссылаясь на якобы неподготовленное поле в Перми.

«А как вообще может быть не готово поле в Перми? Оно ведь искусственное. Там не может быть жидкой грязи по щиколотку. Погода в Перми такая же, как в Москве, если не лучше, в последнее время», — удивился Уткин в своем telegram-канале. По его словам, игра состоится 31 марта. За это время, считает комментатор, при желании президент клуба «может просто ради румянца на щеках силами одной лопаты очистить трибуны от снега», а его жена с подругами — «высушить поле силами пары-тройки бытовых фенов».

«А что, это даже интересно. Тем более что в клубе, в котором нет денег, боссу все равно нечем заняться. Но нет. Нищий клуб арендует поле в Хабаровске, берет борт лететь туда и как-то еще должен разместить ведь там команду», — посетовал Уткин. По его мнению, очевидно, что «Амкар» надеется на доходы после матча, а также, что вся эта ситуация происходит «при полном попустительстве администрации премьер-лиги».

В связи с этим Уткин посоветовал президенту Российской футбольной премьер-лиги Сергею Прядкину позвонить руководству «Амкара» и экспрессивно убедить привести свое поле в порядок. «Время даю до вторника. Во вторник у тебя комиссия, и попробуй мне, поле не подготовь. С чемпионата сниму. Все, работай», — предложил действия президенту премьер-лиги комментатор, добавив, что «этого, конечно, не произойдет».

Ранее исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов сообщил, что финансирование клуба резко сократилось. По его словам, в предстоящее время «Амкару», возможно, предстоит отказаться от услуг кого-то из основных футболистов, напоминает RSN. Спонсорами клуба являются правительство Пермского края, администрация Перми и строительная компания «Нью граунд».