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27 марта 2018
26 марта 2018
Главные новости Тюменской области
20:55  27 марта 2018 0

В Тюмени в память погибших кемеровчан выпустили в небо воздушные шары. ФОТО

Акция памяти погибших при пожаре в Кемерово в ТЦ
Люди выпускали в небо шарики, несли цветы и игрушкиФото: Дмитрий Ткачук
новость из сюжета:
Пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово
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В Тюмени прошла акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На траурное мероприятие пришли более ста человек.

На митинг в память о погибших пришли простые горожане, никаких выступлений на нем организовано не было. Тюменцы выпускали в небо шарики, несли цветы и игрушки. Мероприятие продолжалось около часа — в спокойной и молчаливой обстановке. Изредка жители города обсуждали ужасную трагедию и переговаривались между собой о том, как они учат своих детей действовать в экстренной ситуации.

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Фото: Дмитрий Ткачук

Ранее стихийный митинг в память о погибших завершился в Кемерово. Собрание людей продолжалось больше 11 часов.

Дарья Корчак
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