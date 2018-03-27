Люди выпускали в небо шарики, несли цветы и игрушки
В Тюмени прошла акция памяти жертв пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». На траурное мероприятие пришли более ста человек.
На митинг в память о погибших пришли простые горожане, никаких выступлений на нем организовано не было. Тюменцы выпускали в небо шарики, несли цветы и игрушки. Мероприятие продолжалось около часа — в спокойной и молчаливой обстановке. Изредка жители города обсуждали ужасную трагедию и переговаривались между собой о том, как они учат своих детей действовать в экстренной ситуации.
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Ранее стихийный митинг в память о погибших завершился в Кемерово. Собрание людей продолжалось больше 11 часов.