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28 марта 2018
27 марта 2018
05:43  28 марта 2018 0

В 2019 году подержанные автомашины станут дефицитными

автосалон, противостояние россия и сша, агрессия, злость, ругань, бунт, автомобили, машины, автосалон, покупка авто, транспортное средство
Наибольшим спросом пользуются бюджетные моделиФото: depositphotos.com © URA.RU

Генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова спрогнозировала дефицит подержанных машин, а также рост автомобильного рынка в России на десять-двенадцать процентов.

По ее словам, когда-нибудь авторынок вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в три миллиона машин, но Виноградова не торопится предсказывать конкретные сроки. При этом она подчеркивает, что уже в следующем году на рынке наступит дефицит поддержанных транспортных средств из-за провала в 2014—2015 годах, передает «Ридус».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале рынок показал рост двенадцатый месяц подряд. Продажи легкого коммерческого транспорта, а также легковых автомобилей в РФ по итогам второго зимнего месяца выросли на 24,7 процентов — до 133177 транспортных средств. Примечательно, что с начала этого года они повысились на 27,5 процентов — до 235641 машин. Год назад в России было продано около 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9 процентов, чем в 2016-м.

Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели, среди которых лидерскую позицию удерживает АвтоВАЗ, за ним следуют корейские марки — KIA и Hyundai. На четвертом месте находится Renault и замыкает пятерку лидеров Volkswagen. Помимо них, в ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля попали Toyota, Nissan, Skoda, Ford, а также ГАЗ.

Александр Черноскутов
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