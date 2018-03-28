В 2019 году подержанные автомашины станут дефицитными

05:43 28 марта 2018 0

Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели Фото: depositphotos.com © URA.RU

Генеральный директор компании «Рольф» Светлана Виноградова спрогнозировала дефицит подержанных машин, а также рост автомобильного рынка в России на десять-двенадцать процентов.

По ее словам, когда-нибудь авторынок вернется к докризисному уровню с годовыми продажами в три миллиона машин, но Виноградова не торопится предсказывать конкретные сроки. При этом она подчеркивает, что уже в следующем году на рынке наступит дефицит поддержанных транспортных средств из-за провала в 2014—2015 годах, передает «Ридус».

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса, в феврале рынок показал рост двенадцатый месяц подряд. Продажи легкого коммерческого транспорта, а также легковых автомобилей в РФ по итогам второго зимнего месяца выросли на 24,7 процентов — до 133177 транспортных средств. Примечательно, что с начала этого года они повысились на 27,5 процентов — до 235641 машин. Год назад в России было продано около 1,6 миллиона новых легковых и легких коммерческих автомобилей — на 11,9 процентов, чем в 2016-м.

Наибольшим спросом пользуются бюджетные модели, среди которых лидерскую позицию удерживает АвтоВАЗ, за ним следуют корейские марки — KIA и Hyundai. На четвертом месте находится Renault и замыкает пятерку лидеров Volkswagen. Помимо них, в ТОП-10 самых продаваемых марок по итогам февраля попали Toyota, Nissan, Skoda, Ford, а также ГАЗ.