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28 марта 2018
27 марта 2018
07:50  28 марта 2018 0

В МЧС обнаружили нецелевые расходы почти на два миллиарда

Совещание у губернатора Курганской области. Курган, мчс россии, нашивки, полковник мчс, погон мчс, шеврон мчс
Вместо самолетов-амфибий ведомство купило вертолеты и другую спецтехникуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Следственный комитет России расследует уголовное дело о нецелевом использовании 1,74 млрд рублей в МЧС. Вместо самолетов-амфибий Бе-200 ведомство закупило автомобили, вертолеты и другую спецтехнику.

Главным подозреваемым по делу оказался бывший директор департамента развития спасательного ведомства Александр Томашов. Ему инкриминируют ч. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое использование бюджетных средств, совершенное в особо крупном размере). 22 апреля Томашова арестовали по решению Хамовнического райсуда в Москве. Причиной этому стала справка «антикоррупционного» управления «М» ФСБ России, пишет «Коммерсант». Из нее следует, что экс-директор департамента развития МЧС встречался с некими людьми, через которых хотел повлиять на ход своего уголовного дела.

Расследование стартовало в ноябре 2017 года. Поводом стали контракты МЧС на поставку самолетов-амфибий Бе-200. Однако выделенные бюджетные средства в размере 1,74 млрд рублей ушли на покупку автомобилей, вертолетов Ми-8 и другой спецтехники. Это привлекло внимание сотрудников ФСБ. Томашов утверждал, что не имел отношения к контрактам, а перенаправление денег обсуждалось еще в феврале 2016 года. Тогда он занимал должность замдиректора департамента международной деятельности МЧС, поэтому якобы не мог влиять на ход бюджетных средств.

Источники газеты утверждают, что Томашов знал об интересе ФСБ и уголовном деле и ничего не предпринимал. Следователи не нашли у него предметов роскоши или элитной недвижимости. Его защитники подали апелляционную жалобу и назвали справку ФСБ фикцией. В указанные даты, когда Томашов якобы встречался с неизвестными людьми, по факту он находился у себя в квартире, где проводится обыск. После этого его поместили в изолятор. Несмотря на доводы адвокатов, московский суд оставил решение об аресте в силе.

По данным «Коммерсанта», арест Томашова может быть связан с показаниями другого фигуранта дела — бывшего финансово-экономического департамента МЧС Раиса Ахмадеева, который в свою очередь находится под домашним арестом. Ранее Алапаевский горсуд приговорил депутата местной городской думы, 44-летнего Алексея Иванова, к пяти годам колонии общего режима за хищение 130 миллионов рублей.

Иван Шестак
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