28 марта в Свердловской области стартовала проверка боеготовности ракетных войск стратегического назначения (РВСН). В учениях задействовано три тысячи военных и 300 единиц техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны.
В ведомстве отметили, что подвижной грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс» Тагильского ракетного соединения уже приступил к совершению марша на полевую позицию. Причем маневры пусковые установки совершают в темное время суток. По сценарию учений замаскированные колонны военной техники следуют по труднопроходимым и условно зараженным участкам, отражая и подавляя удары противника. Помогать наземной технике будут истребители МИГ-31. В ходе учений ракетные войска отрабатывают взаимодействия с соединениями и частями ЦВО, с органами МЧС, МВД и ФСБ России.
«Впервые в командно-штабном учении будут задействованы самые перспективные образцы специальной техники, в том числе для инженерных подразделений, охраны и обороны, РХБЗ. Для поиска диверсантов и борьбы с ними будут применяться транспортно-боевые вертолеты и комплексы с БЛА», — отметили в ведомстве.
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