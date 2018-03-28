Начальник УМВД по ХМАО Василий Романица назначил служебную проверку в ведомстве после скандала с задержанием главного полицейского Нефтеюганска и руководителя отдела окружного Главка. Об этом «URA.RU» сообщили в пресс-службе ведомства.
Во время служебной проверки будут установлены обстоятельства задержания полицейских. В случае подтверждения вины, они будут уволены из органов по отрицательным мотивам.
Речь идет о начальнике ОМВД по Нефтеюганску Николае Плаксине и начальнике отдела организации применения административного законодательства регионального управления МВД (по сведениям источников, это Роман Недыба). Они подозреваются в получении взятки в крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору. В среду, 28 марта будет принято решение о заключении подозреваемых под стражу.
Ранее «URA.RU» сообщало, что Плаксин, по версии следствия, оказывал покровительство незаконному бизнесу в виде торговли суррогатным спиртным, содержащим метанол. На полицейских следователи вышли после ликвидации склада, где хранилось более 30 тысяч бутылок поддельного алкоголя и задержания владельца преступного бизнеса, председателя узбекской диаспоры Нефтеюганска Арифджана Худаярова.