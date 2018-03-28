В Кемерове нашли тела всех погибших в сгоревшем торговом центре

Заместитель главы МЧС России Владлен Аксенов заявил, что общее число погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» составляет 64 человека. Власти не располагают информацией о тех, кто пропал без вести в результате трагедии.
«Пропавших без вести нет. Информации о родственниках, которые не знают, где их близкие, мы не имеем», — цитирует «Интерфакс» Аксенова. Также начальник ГУ МЧС России по Кемеровской области Александр Мамонтов рассказал, что к настоящему моменту опознали тела 27 погибших. Тела четырех жертв трагедии направлены СК России на дополнительное исследование. По словам Мамонтова, дальнейшая процедура опознания будет проводиться по собранному генетическому материалу, сообщает «Национальная служба новостей».
На месте трагедии завершилась поисковая операция. Следующий этап работ будут проводить сотрудники противопожарных служб и горноспасательные подразделения, отмечает портал argumenti.ru. Президент России Владимир Путин объявил 28 марта днем общероссийского траура, по всей стране приспущены государственные флаги, отменены культурные и развлекательные мероприятия.