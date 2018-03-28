14:21 28 марта 2018 1

Под стражей Сергей К. будет до 2 июля Фото: Карина Ванеш © URA.RU

Калининский районный суд столицы Южного Урала продлил срок предварительного заключения 51-летнему Сергею К., который подозревается в сексуальном насилии над воспитанниками детдома. Срок заключения под стражей ему продлили до 2 июля. Об этом сообщил адвокат мужчины Андрей Лепехин.

По версии следствия, Сергея К. подозревают в 11 эпизодах насильственных действий сексуального характера в отношении воспитанников детского дома. Он, в свою очередь, свою вину не признает, пишет RT. Против него инициировали дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК России (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста).

Страшная правда о челябинском интернате для детей с задержками психического развития открылась в начале 2018 года. Семеро усыновленных из интернета мальчиков в возрасте 10-14 лет рассказали опекунам о насилии в детдоме. В рамках расследования уголовного дела следователи предъявили обвинение 51-летнему жителю Южного Урала, Сергею К. Кроме того, по словам потерпевших, воспитатели устраивали в спальне для мальчиков оргии, заставляя детей заниматься сексом между собой, пишет «Национальная служба новостей».