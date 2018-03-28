Уральский банк принял участие в праздновании Дня оленевода

14:36 28 марта 2018 0

Праздник едва не сорвали шаманы Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

В Надыме состоялись XXIII Открытые традиционные соревнования оленеводов. На протяжении нескольких дней участники сражались за Кубок губернатора Ямала. Мероприятие открыл глава региона Дмитрий Кобылкин.

Состязательная часть праздника включала в себя национальные соревнования, в том числе метание тынзяна на хорей (аркана на деревянный шест), борьбу, перетягивание палки, прыжки через нарты, тройной национальный прыжок и лыжную эстафету. Участники также состязались в гонках на собачьих упряжках. Пришедшие на праздник смогли посетить выставку охотничьих лаек, а на льду озера Янтарное прошли автомобильные гонки.

В этом году за Кубок губернатора Ямала соревновались десять команд из Салехарда, Пуровского, Красноселькупского, Ямальского, Приуральского, Тазовского и Надымского районов. Участие в финансировании призового фонда традиционно принял дополнительный офис № 29 «Надымский» Запсибкомбанка, что в своей речи на открытии празднества отметил глава округа.

День оленевода празднуется не только на Ямале, но и в других регионах. Однако именно в Ямало-Ненецком автономном круге можно встретить такое большое количество оленеводов, которые живут по заветам предков. Так, на празднике все желающие могли погрузиться в атмосферу их кочевого быта и культуры. Праздник сопровождался концертно-развлекательной программой и непременной полевой кухней.

«День Оленевода — праздник, основанный на традициях коренных жителей Севера. Это один из самых значимых праздников Ямала! В Надыме он всегда проходит ярко и зрелищно. Хотя оленеводство — исторически сложившееся занятие коренных народов Севера, традиция отмечать этот весенний праздник прочно укоренилась и у приезжего населения северных городов», — рассказала директор дополнительного офиса № 29 «Надымский» Елена Кокшарова.

Однако один из ключевых элементов праздника — гонки на оленьих упряжках — в этом году едва не сорвались. Многие участники сходили с дистанции после первых забегов, животные переворачивали упряжки и отказывались идти по трассе. Местные жители перешептывались, что виной тому недовольные шаманы.

Тем не менее главные победители XXIII Открытых традиционных соревнований оленеводов получили призы, так необходимые и ценные в их быту: снегоходы, бензогенераторы, мотобуры и бензопилы. На торжественной церемонии закрытия глава Надымского района Леонид Дяченко вручил главный приз соревнований — Кубок губернатора ЯНАО. Он достался команде Надымского района.