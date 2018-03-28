Руководитель администрации города Кургана Андрей Потапов отчитался о работе за 2017 год на заседании городской думы в среду, 28 марта. В своем докладе он отметил, что работать пришлось в условия острой нехватки бюджетных средств, передает корреспондент «URA.RU».
«К сожалению, меньше, чем планировали, был доход от использования земель из-за отсутствия заявок на аукционах», — доложил чиновник. Уровень финансирования муниципальных программ составил 81%. В первую очередь финансировались расходы на зарплаты, питание школьников и детсадовцев, содержание организаций бюджетной сферы. Однако, несмотря на напряженный бюджет, на ремонт школ и детских садов было выделено 134 млн рублей, что в 2,4 раза больше, чем в 2016 году. Выполнен ремонт в 33 школах и 31 детском саду, а также в зданиях городских библиотек, доме культуры им. Горького, в центрах детского творчества и оздоровительном комплексе. «В текущем году работа продолжится, — пообещал Потапов. — В бюджете города на эти цели предусмотрено 179 млн рублей».
Депутат Алексей Предеин похвалил чиновника. «Впервые за много лет выделяются такие суммы: раньше в среднем выделяли по 15 млн рублей на ремонт в год, а сейчас в десять раз больше. Прекрасно, так держать! Учителя за вас!» — поддержал чиновника депутат.
Сити-менеджер в своем докладе также сообщил о введении дополнительных мест в детских садах (их стало на 11% больше), напомнил итоги выполнения программы «Комфортная городская среда», переселения граждан из ветхого жилья (снесено 72 аварийных дома) и о введении в эксплуатацию долгостроев. Также Потапов уточнил объемы программы капремонта домов, подключения к природному газу. Что касается исполнения наказов избирателей, то, по словам Потапова, из-за нехватки денег и отсутствия подрядчиков не удалось выполнить шесть поручений из 49. Они касаются благоустройства дворовых территорий, тротуаров, канав в поселке Восточный. У депутатов вопросов к сити-менеджеру не возникло.