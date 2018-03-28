Министр транспорта России определился с судьбой «Северного широтного хода»

Во время заседания итоговой коллегии Минтранса, которое проходит в Москве, министр Максим Соколов заявил, что проект «Северный широтный ход» будет реализован. Отвечая на вопрос представителя общественного совета при Минтрансе, Соколов сказал, что дата начала создания СШХ станет назначена в 2018 году, — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ямальского губернатора.
До этого момента конкретного решения о начале реализации важного инфраструктурного проекта не было. Концессионное соглашение, в рамках которого будет создаваться СШХ, недавно было отправлено в Минтранс на рассмотрение.
«Северный широтный ход» — один из важнейших инфраструктурных проектов Ямала. Он предполагает строительство железнодорожных линий «Станция Обская — Надым» и «Бованенково — Сабетта». Это позволит связать действующие Северную и Свердловскую железные дороги в единую сеть и откроет выход для грузов со всего УрФО и соседних регионов к Северному морскому пути. В рамках проекта должен быть построен и мост через Обь в Салехарде.