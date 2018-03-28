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28 марта 2018
27 марта 2018
26 марта 2018
16:39  28 марта 2018 0

Открывшие стрельбу в шадринской школе девочки не вернутся в свой класс

Детский омбудсмен Анна Кузнецова в школе №15 города Шадринск, кузнецова анна, лопатина алена
После ЧП в школу приехали детский омбудсмен при президенте Анна Кузнецова (слева) и детский омбудсмен в регионе Алена Лопатина (справа)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
новость из сюжета:
В шадринской школе девочка расстреляла одноклассников
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Родители учеников шадринской школы, по которым открыла стрельбу из пневматического пистолета 13-летняя одноклассница, не хотят возвращения в школу нападавшей и двух ее подруг. Продолжение конфликта «URA.RU» подтвердила детский омбудсмен в Курганской области Алена Лопатина.

Региональный уполномоченный по правам ребенка заявил, что отправится в Шадринск сразу после окончания весенних каникул. «О возвращении девочек (в нападении участвовало трое учениц — прим. ред.) пока речи не идет, идут следственные действия, инциденту должны дать правовую оценку», — пояснила Лопатина. Она не исключила, что девочки могут быть отправлены на учебу в спецучреждения.

Источники агентства в Шадринске сообщили, что, по слухам, для виновниц ЧП директор школы хотела организовать индивидуальное обучение во вторую смену, но столкнулась с сопротивлением учителей. Эту информацию в школе опровергли. Алена Лопатина также заявила, что «подобных форм учебы не существует».

ЧП в Шадринской школе произошло 21 марта. Как писало «URA.RU», ученица 7-го класса принесла пневматический пистолет в класс и начала стрелять по одноклассникам. В результате инцидента пострадали семь человек. Сейчас все ученики школы находятся на каникулах.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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