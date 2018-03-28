19:32 28 марта 2018 0

Не все присоединились к акциям в память о жертвах трагедии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тобольске сотрудники районного Центра культуры отметили профессиональный праздник, когда по всей стране объявлен День траура в память о погибших при пожаре в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Местному жителю, который снял происходящее на камеру, отдыхающие сказали, что ресторан отказался отменять банкет.

Банкет проходил сегодня, 28 марта с 12:00 до 15:00 в ресторане «Анастасия», расположенном в гостинице «Славянская». Работники культуры не пытались его перенести, сообщила «URA.RU» менеджер заведения Наталья Кремлева. «Нет, такого разговора не было. С ними работала непосредственно я. И, раз сегодня объявили траур, им бы никто не запретил перенести, у нас как раз в воскресенье было свободное время, но от них никакой информации по перенесению не было. За это я сама отвечаю», — рассказала Кремлева. И предположила, что заказчики могли звонить ее руководству, но решение о переносе банкета вправе была принять лично она.

Директор МАУ «Тобольский районный Центр культуры» Римма Бизина в разговоре с агентством призналась, что в учреждении узнали о том, что объявлен траур только утром 28 марта. «Когда пришли на работу, увидели письмо. Я допоздна работала, телевизор не включала. Наш сотрудник позвонил в ресторан около 9 утра и попытался отменить банкет. Они отказали», — говорит Бизина. — Их тоже можно понять, у них продукты бы пропали, а у нас деньги».

По ее словам, разговор от лица общепита вела «администратор Наталья». Бизина отметила, что в течение дня организатор праздника созванивалась Натальей еще несколько раз. Говорили уже о самом мероприятии.

Римма Бизина рассказала, что в общей сложности в празднике договорились принимать участие порядка 50 человек. Они сдали по 1300 рублей с человека (около 65 тыс. руб.).

Глава района Юрий Батт рассказал агентству, что районный праздник, приуроченный к профессиональному празднику, проводили вчера. «В поселке Прииртышском в Доме культуры. У нас практически человек 300 там было. Самодеятельные коллективы, вручили грамоты, все остальное. Куда у них кто ходил сегодня днем или ночью — я не в курсе», — пояснил он. По его словам, 27 марта банкетов не было, поскольку «банкет же не самоцель».

Тоболяк (попросил остаться неназванным), который снял происходящее в ресторане на камеру, рассказал, что узнал о банкете от своего делового партнера. «У нас была деловая встреча в кафе с другом. Он рассказывает: „Представляешь, пришел я сегодня из гостиницы ‚Славянская‘ и там, смотрю, кто-то гуляет“. А кто гуляет, он сразу узнал — что это районная администрация», — поделился очевидец. По его словам, он не поверил, что чиновники в общенациональный день траура позволили себе праздник — но пошел посмотреть своими глазами, предварительно включив видеокамеру.

На кадрах видно, что он заходит в гостиницу и проходит в банкетный зал, где сначала разговаривает с сотрудницей ресторана (1-я запись), а после вступает в дискуссию с чиновниками. «Вы в общественном месте находитесь, — говорит он отдыхающим. — Сегодня день траура, а вы отмечаете свой праздник, да, профессиональный?» В ответ он услышал слова о том, что праздник был предусмотрен заранее, они «просили перенести», но им отказали. «Мы все понимаем, но деньги нам никто не вернет», — рассказала одна из сотрудниц районного отдела культуры.

День траура был объявлен президентом России Владимиром Путиным в память о 64 погибших — из которых 41 ребенок — в кемеровском ТРК «Зимняя вишня». Сильнейший пожар, возникший 25 марта в столице Кузбасса, обернулся масштабной трагедией.