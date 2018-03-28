В Челябинске, 28 марта, в день траура по погибшим на пожаре в Кемерове, состоялся «марш скорби». Примерно тысяча горожан прошла молчаливой колонной по Кировке, пешеходной зоне областного центра. Шествие закончилось у памятника первой учительнице, возле которого появились цветы и игрушки, а в небо выпустили белые шары.
Все шли молча, многие были с детьми. Организатор акции Михаил Щапов сообщил «URA.RU», что никаких речей и выступлений не было запланировано: люди пришли, чтобы почтить память погибших на пожаре в «Зимней вишне», акция прошла под условным названием «Тишина». По словам Щапова, была попытка устроить провокацию. «Появились молодые люди, с заклеенным скотчем ртами и с наклейками за Навального. Может, ждали от нас какого-то протеста, — рассказал Михаил. — Но мы попросили их не решать свои дела за счет погибших».
Со стороны полиции, наблюдавшей за происходящим на Кировке, претензий к организациям траурной акции не было. 27 марта, во вторник, акция памяти погибших в Кемерово также состоялась у памятника Орленку в Челябинске, подобные мероприятия прошли и в других городах области.
25 марта в кемеровском ТРК «Зимняя вишня» на пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В Кемерово прошли первые похороны погибших, чьи тела удалось опознать родным. По факту ЧП в Кемерове возбуждено уголовное дело сразу по трем статьям — «причинение смерти по неосторожности» (ст. 109 УК РФ), «нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц» (ст. 219 УК РФ) и «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» (ст. 238 УК РФ).