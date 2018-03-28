19:44 28 марта 2018 0

Президент потребовал прозрачности следствия Фото: сайт президента РФ

Расследование в ТРК «Зимняя вишня» должно быть объективным и прозрачным. Необходимо проверить все версии произошедшего. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным.

«Сколько нужно людей, столько туда и направьте с тем, чтобы не затягивать ничего. Но, естественно, само собой разумеется, работа должна вестись на высокопрофессиональном уровне», — приводит RT слова президента.

Ранее Путин поручил премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву оказать дополнительную помощь семьям погибших и пострадавшим от пожара, напоминает «Национальная служба новостей». По последним данным, трагедия унесла жизни 64 человек, из них 41 ребенок. Дети в момент ЧП были в кинотеатре, пишут «Дни.ру». Они попали в западню, потому что двери одного из залов были заперты. Сегодня, 28 марта, в России объявлен день траура.